Das geheime Leben unserer Hunde

Der vierjährige schwarz-weiß gefleckte Mischlingshund "Monty" hat es nicht so gut getroffen. Er stammt ursprünglich aus Spanien und wurde dort vom Tierschutz aufgelesen. Ein Ehepaar hat sich seiner angenommen und in ihr Haus nach Deutschland gebracht.

Dem völlig verängstigten Hund ist es unmöglich, allein zu bleiben, er bellt immerzu und zerfetzt in seiner Not sogar das Sofa. In Schritten lernt er mit Frauchen und einem Trainer, wie er es schaffen kann, auch mal allein zu bleiben. Das wichtigste Ziel, damit das Ehepaar mit seinem Hund ein normales Leben führen kannn.