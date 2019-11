Das Phänomen Anselm Grün

Der Film begleitet Anselm Grün zu mehreren seiner rund 200 Vorträge im In- und Ausland. Wie lebt und arbeitet der bekannte Mönch? Was für ein Mensch steckt hinter der "Marke"? Anselm Grün gewährt einen Einblick in sein Leben als Mönch und Autor; einige Weggefährten, seine Familie und Menschen, die mit ihm an zentralen Wendepunkten zu tun hatten, kommen zu Wort.



Anselm Grün bietet in seinen Büchern eine Mischung aus Religion, Theologie und Psychologie. Das bringt ihm auch Kritik ein aus traditionalistischen Kreisen der katholischen Kirche. Nie aber ist Anselm Grün mit dem Vatikan und dem Lehramt in Konflikt geraten. Woran liegt das? Wie steht er Reformen in der Kirche gegenüber?