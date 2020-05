Das Superschiff

Das weltgrößte Kreuzfahrtschiff sticht in See. Es ist fast so lang wie vier Fußballfelder und mit seinen 16 Decks ein bisschen höher als der Reichstag in Berlin. Bis zu 6.300 Passagiere können hier Urlaub machen. Der Gigant heißt "Allure Of The Seas" und fährt durch die Karibik. Ist es der reine Irrsinn auf See oder nur eine wahr gewordener Traum vieler Kreuzfahrtanhänger?