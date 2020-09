Der große Teich (2)

Der zweite Teil der transatlantischen Reportage beginnt an der westafrikanischen Küste in Ghana, wo die historischen Handelsplätze der Sklavenjäger an eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte erinnern. Dort trifft Wolfgang Herles auf Rückwanderer. Frauen, die im Westen Karrieren als Ärztin, Pädagogin und Anwältin machten, deren Engagement nun aber dem Land ihrer Vorfahren gilt. Dazu zählt auch die "Stimme Westafrikas", die Soulsängerin Gena West. Einst eine erfolgreiche Strafverteidigerin in London, hat sie sich heute ganz der Musik verschrieben.