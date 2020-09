Der große Teich (3)

Wie St. Helena gehört auch Ascension zu den Übersee-Territorien des Vereinigten Königreichs. Weitere Parallele: Auch diese Insel ist vulkanischen Ursprungs und hat ihre eigene „Regierung“ mit einem Gouverneur an der Spitze. Der Portugiese Afonso de Albuquerque gab dem winzigen Eiland den Namen Ascensão, da er sie an Christi Himmelfahrt zum ersten Mal betreten hat. Später nannten sie die Engländer nach dem englischen Begriff für Christi Himmelfahrt Ascension. Zunächst nahm die Insel keine der Seemächte in Besitz. Erst als Napoleon auf die etwa 700 Seemeilen entfernte Insel St. Helena verbannt worden war, nahm die Royal Navy Ascension in Besitz – allerdings nicht als Insel sondern als „Steinfregatte“, um sie so der Kolonialverwaltung zu entziehen und unter militärischer Oberhoheit zu belassen. Die aufgrund ihrer vulkanischen Herkunft kahle Insel erblühte erst, nachdem Charles Darwin sie auf einer Forschungsreise besucht und beschlossen hat, auf ihr einen zweiten Garten Eden mit importierten Pflanzen zu erschaffen. Ab dem frühen 20. Jahrhundert erlangte Ascension zunehmend militärisches Gewicht: Zunächst im Ersten Weltkrieg als Standort von Funkanlagen, im Zweiten Weltkrieg als Überwachungsstation für Funksprüche und den U-Boot-Verkehr. Ab 1942 wuchs seine Bedeutung durch den neu erbauten Flughafen, der als Auftankstation für Militärflugzeuge genutzt wurde, da die Reichweite der damaligen Bomber nicht von Amerika bis Europa oder Afrika ausreichte. Während des Falklandkrieges diente die Insel als Basis für die Royal Navy auf ihrem Weg in die argentinischen Gewässer, und jüngst wurde bekannt, dass die NSA von hier aus die Telekommunikation in Südamerika überwacht (hat). Zurzeit leben etwa 900 Menschen auf der nur 91 Quadratkilometer großen Insel (entspricht ungefähr der Fläche von Mainz), die meisten von ihnen in der Hauptstadt Georgetown. Sie arbeiten alle entweder bei Naturschutzorganisationen oder für das Militär. Eine indigene Bevölkerung hat es auf Ascension nie gegeben. Wie die Flagge beweist, hat die Suppenschildkröte auf der Insel ein wichtiges Paarungs- und Eiablagegebiet gefunden. Sonst leben die Tiere im über 2000 Kilometer entfernten Brasilien.



