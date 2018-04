Magie des Yukon: der Kluane National Park

Die Dokumentation entführt die Zuschauer in eine atemberaubende Welt, weit im eisigen Norden und wilden Westen Kanadas. Ein deutsch-kanadisches Autorenteam hat von der Schneeschmelze, durch den Indianersommer bis hin zum Windereinbruch ein Jahr in zwei Nationalparks verbracht, die unterschiedlicher nicht sein könnten: im Banff National Park in den Rocky Mountains und im Kluane National Park im Yukon. Ein eindrucksvolles Bild von Kanadas einmaliger Wildnis – und von den Menschen, die alles verließen, um im Zauber dieser Wildnis zu leben.