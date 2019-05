Das berühmte Azorenhoch, das uns in Deutschland angenehme Sonnenstunden beschert, herrscht nicht immer auf den Inseln. Im Gegenteil: Hier kann man gleich mehrere Jahreszeiten an einem Tag erleben. Grund dafür sind die ständig wechselnden Winde, die feuchte Luftmassen vom Meer auf die Inseln transportieren, wo sie sich an den Hängen der Vulkane abregnen.



Die Azoren liegen rund 2.000 Kilometer vor der europäischen Festlandküste. Mit dem Flugzeug sind sie in wenigen Stunden erreichbar - und doch noch immer nicht so überlaufen und zubetoniert wie so manch andere Urlaubsinsel. Ohne Tourismus könnten auch die Bewohner der Azoren wohl kaum wirtschaftlich überleben. Doch fehlen viele Bedingungen, in dieser noch immer sehr ländlich geprägten Landschaft urlaubshungrige Massen unterzubringen - ein Glück für dieses Paradies mitten im Atlantik.