Die Lausitz

"Ich bin damit groß geworden, dass alle sagen, der Osten sei braun. Aber ehrlich, das stört mich nicht. Es sind auch meine Werte. Deutsch sein, stolzer Ostdeutscher sein. Wer mein T-Shirt nicht mag, kann ja weggucken", sagt Brian. "Division Brandenburg" steht aufn dem T-Shirt – der Name einer Spezialeinheit der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Er lebt in Sachsendorf, einem Stadtteil von Cottbus. Einen Job hat der 26-Jährige nicht, auch keine Ziele. Sven Feldner ist Sozialarbeiter in Sachsendorf und kennt viele junge Leute wie Brian. Er will ihnen eine Perspektive geben, kämpft für ein besseres Image des Stadtteils, und er weiß, was hier notwendig ist: "Natürlich brauchen wir hier Jobs, damit schaffen wir positive Perspektiven. Nur dann kann sich die ganze Region weiterentwickeln."