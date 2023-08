Die Streitrepublik

Wo bleibt die Orientierung, wo der Halt? Die Frage beginnt in der Familie. Mutter und Sohn, Vater und Tochter - zwei deutsche Familien sind bereit, über ihre Sicht auf Deutschland, über ihre Vorstellung von Politik zu sprechen und zu streiten. Über ihre Schmerzgrenzen der Toleranz. So setzt sich Mutter Christiane, die 1980 Gründungsmitglied der Partei „Die Grünen“ war, heute mit ihrem Sohn Kris auseinander, der Funktionär bei der AfD in Nordrhein-Westfalen ist. Unterschiedlicher können die Ansichten kaum sein. Schonungslos gehen Mutter und Sohn miteinander in den Meinungskampf. „Manchmal schreien wir. Manchmal lachen wir. Manchmal trennen wir uns auch in Wut“, sagt Christiane.