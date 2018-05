Die Superyacht

Luxus-Lunch am Strand - die Crew legt sich auch hier voll ins Zeug. Quelle: ZDF

Open-Air-Betten oder Open-Air-Kino am Pool sorgen für Abwechslung, hinzu kommen täglich neue Events und Aktivitäten an Bord. Großer Höhepunkt ist der „Champagne & Caviar Splash“ am Strand einer Karibikinsel – das alles inklusive, nebst Trinkgeld. Gezahlt wird pauschal. Luxus zum Festpreis – geht das überhaupt oder ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst?