Die Ziegenlady

Seit 20 Jahren Ziegenhirtin: Elisabeth hat Schäferei gelernt und sich dann der Landschaftspflege mit Ziegen verschrieben.

Quelle: ZDF/Rabea Geißenhöner

Monatelang wandern sie, geleitet und begleitet von der 52-jährigen Hirtin, durch die weite Mittelgebirgslandschaft und rücken mit ihrer Vorliebe für Blatt und Rinde der Verbuschung einer artenreichen Landschaft zu Leibe. Elisabeth betreibt so mithilfe ihrer Tiere dringend notwendige Landschaftspflege und bewahrt damit einen einzigartigen Artenreichtum. Im Jahr 2000 hat die gelernte Schäferin die Ziegenherde aufgebaut und kann sich der Faszination ihrer "Mitarbeiter" schon lange nicht mehr entziehen. "Das sind Empathie-Monster", meint die Hirtin, "die wissen genau, was ich von ihnen will, und entscheiden selbst, ob sie sich darauf einlassen." Da funktioniert die Arbeit nur im Miteinander.