Matthias Maurers Mission

Die Spannungen zwischen USA und Russland fallen in eine Zeit, in der die Raumfahrt vor großen Umbrüchen steht. Die Erkundung des Weltalls und bemannte Missionen war bislang in der Hand staatlicher Agenturen und Zeichen nationaler und technologischer Fortschrittlichkeit. Mit dem Auftreten privater Raumfahrtfirmen wie SpaceX, die schon heute allein für den Transport US-amerikanischer Missionen ins All zuständig ist, wird sich die Erkundung und Nutzung des Weltraums weiter kommerzialisieren. Zukünftig sollen vermehrt Touristen die Erde aus dem Orbit betrachten können. Am 8. April startete bereits die erste rein private Crew zur ISS. Für Matthias Maurer eine Abwechslung im arbeitsreichen Astronauten-Alltag.