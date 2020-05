Faszination Mini-Erde

Der gelernte Intarsienschreiner Gaston Burkhardt ist verliebt ins Detail.

Quelle: ZDF/ Michael Petsch

Der Baudrang der Zwillinge und ihrer Helfer ist ungebremst. Aktuell werden gerade die ersten Bretter für Italien im Mini-Format zugeschnitten. Und in den nächsten Wochen reisen einige Modellbauer sogar in den Süden, um die Vorlagen berühmter Bauwerke aus allen Ecken zu fotografieren, mit Historikern zu sprechen und vielleicht sogar einen Blick auf noch vorhandene Baupläne zu werfen. Wie es allerdings gelingen kann, einen Mini-Ätna Lava ausspucken zu lassen, bereitet den Modellbauern im Moment noch am meisten Kopfzerbrechen.