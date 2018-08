Im Netz starten die Webclips am 14. Juni, immer mittwochs gibt es in der ZDFmediathek und auf YouTube eine neue Folge. Sendetermin für die TV-Doku ist Mittwoch, der 20. September. Mit #felixfragt setzt das ZDF seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem YouTuber, früher auch bekannt als Dner, fort. Im vergangenen Jahr reiste Felix von der Laden im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen für die Doku „Like or Dislike“ durch die USA. In diesem Frühjahr ging er für „funk“ der Frage nach Chancengleichheit junger Menschen in Deutschland nach. Produzent der Filme ist die Hamburger Firma Nordend Film.