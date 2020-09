Franziskus - Der Papst der Armen

Franziskus ist ein politischer Papst. Seine scharfe Kapitalismuskritik stößt nicht nur in den Ländern des Südens auf Zustimmung. Mit seiner Botschaft "Der Mensch geht vor Kapital" findet er auch in den Industrieländern viel Unterstützung. Dass ihn seine Kritiker als Marxisten beschimpfen, lässt Franziskus kalt. Er sieht sich mit seinen Worten und Gesten ganz in der Spur des Jesus von Nazareth, der sich auch um die Armen und Ausgegrenzten gekümmert habe.