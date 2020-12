Ganz schon schottisch, ganz schön eigen

ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann reist ans Ende Britanniens. In Schottland höchst gelegenem Dorf Wanlockhead wollen sie einen von Britanniens größten Grundbesitzern, den Duke of Buccleuch, um 15 Quadratkilometer ärmer und 1,6 Millionen Euro reicher machen. Dabei geht es den Einwohnern von Wanlockhead weniger um die unwirtlichen Felsen im südlichen Schottland als vielmehr um ihre Selbstbestimmtheit: „Das, was hier in unserem Dorf passiert, ist wie eine Miniatur-Ausgabe der Unabhängigkeit, die Schottland von Großbritannien anstrebt,“ sagt Dorfbewohner Lincoln Richford.