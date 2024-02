Gemeinsam Zukunft bauen

1968 Friedrich Heer, Wien, und Friedrich-Wilhelm Marquardt, Berlin

1969 Ernst Simon, Jerusalem

1970 Eva Gabriele Reichmann, London, und Rabbiner Robert Raphael Geis, Düsseldorf

1971 Bischof D. Kurt Scharf, Berlin

1972 Msgr. Antonius Cornelis Ramselaar, Utrecht und Rabbiner Georg Salzberger, London

1973 Helmut Gollwitzer, Berlin

1974 Hans Günther Adler, London

1975 Erzbischof George Appleton, Jerusalem und Wantage, und Abt Laurentius Klein, Jerusalem

1976 Ernst Ludwig Ehrlich, Basel

1977 Friedrich Dürrenmatt, Neuchâtel

1978 Grete Schaeder, Göttingen, und Albrecht Goes, Stuttgart

1979 Manès Sperber, Paris, und James Parkes, Southampton

1980 Eugen Kogon, Königstein, und Gertrud Luckner, Freiburg im Breisgau

1981 Isaac Bashevis Singer, New York

1982 Schalom Ben-Chorin, Jerusalem

1983 Helene Jacobs, Berlin

1984 Siegfried Theodor Arndt, Leipzig, und Helmut Eschwege, Dresden

1985 Franz Mußner, Passau

1986 Heinz Kremers, Duisburg

1987 Newe Schalom, Israel

1988 Arbeitskreis Studium in Israel

1989 Yehudi Menuhin, London

1990 Charlotte Petersen, Dillenburg

1991 Leo-Baeck-Erziehungszentrum, Haifa

1992 Hildegard Hamm-Brücher, München, und Annemarie Renger, Bonn

1993 Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Berlin

1994 Jakob Josef Petuchowski, Cincinnati, und Clemens Thoma, Luzern

1995 Richard von Weizsäcker, Berlin

1996 Franklin Hamlin Littell, Philadelphia, und Joseph Walk, Jerusalem

1997 Hans Koschnick, Bremen

1998 Leah Rabin, Tel Aviv

1999 Henryk Muszyński, Gnesen

2000 Johannes Rau, Berlin

2001 „Schule ohne Rassismus“, Berlin

2002 Edna Brocke, Essen, Rolf Rendtorff, Karben, und Johann Baptist Metz, Münster

2003 Joschka Fischer, Berlin

2004 Daniel Barenboim, Berlin

2005 Peter von der Osten-Sacken, Berlin und das Institut Kirche und Judentum an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin

2006 Leon de Winter, Amsterdam und der Verein „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V.“, Berlin

2007 Esther Schapira, Frankfurt am Main und Georg M. Hafner, Frankfurt am Main

2008 Stef Wertheimer, Tefen

2009 Erich Zenger, Münster

2010 Daniel Libeskind, New York City

2011 Navid Kermani, Köln

2012 Nikolaus Schneider, Düsseldorf

2013 Mirjam Pressler, Landshut und Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main

2014 György Konrád, Ungarn

2015 Hanspeter Heinz und der Gesprächskreis „Juden und Christen“ beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken

2016 Micha Brumlik, Berlin

2017 Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden (KLAK)

2018 Peter Maffay, Tutzing

2019 Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KiGA), Berlin, und das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC), Dresden

2020 Angela Merkel

2021 Christian Stückl, Oberammergau

2022 Peter Fischer (Präsident von Eintracht Frankfurt) und Makkabi Deutschland

2023 Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum

2024 Igor Levit