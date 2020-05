Der Gotthard

Dennoch: Der Bau des ersten Gotthard-Eisenbahntunnels war ein Meilenstein im jahrhundertelangen Ringen des Menschen, den Gotthard zu überwinden – als eine der zentralen Verkehrsachsen Europas. So schlägt diese Dokumentation den Bogen von den ersten so genannten Säumern, die unter zum Teil lebensgefährlichen Bedingungen Menschen und Waren über die Alpen brachten, über den ersten Postkutschenverkehr - bis in die Gegenwart: zum unlängst eröffneten Gotthard-Basistunnel, mit 57 Kilometern dem derzeit längsten Tunnel der Welt. Doch viele Deutsche kennen die Nord-Südachse eher aus leidvoller Erfahrung mit dem Auto, wenn sie auf ihrem Weg nach Italien wieder einmal im Stau vor dem 17 Kilometer langen Gotthard-Straßentunnel stehen. Was die Schweizer Polizei hier immer wieder erleben muss, zeigen exklusive Aufnahmen: Autofahrer, die auf der einspurigen Strecke verbotenerweise überholen oder halsbrecherische Wendemanöver wagen.