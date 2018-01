Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Löwen

Interview mit Dr. Laly Lichtenfeld



Dr. Laly Lichtenfeld ist gebürtige Münchnerin, aufgewachsen in den USA und lebt heute in Afrika – mitten im tansanischen Busch. Hier hat die promovierte Yale-Wissenschaftlerin über 15 Jahre lang das Verhalten von Löwen erforscht. Der Norden Tansanias ist sehr dicht besiedelt. In der Folge kam und kommt es oft zu Konflikten zwischen Mensch und Raubtier. Laly hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Konflikte auf ein Minimum zu reduzieren. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie deshalb den „African People and Wildlife Fund“ (APW) gegründet. Eine Organisation, die eng mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeitet und diese aktiv in den Umwelt- und Tierschutz miteinbezieht. So ist auch die Idee der „Living Walls“ entstanden, einem raubtiersicheren Schutzzaun.



www.afrpw.org





