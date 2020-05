Helden der Hauptstadt

Auch der Architekt Olaf Karkhoff will helfen. In Zeiten sozialer Zurückgezogenheit und geschlossener Filmpaläste verwandelt er Hinterhöfe in Open Air-Kinos und lässt auf Häuserwänden Filme laufen. Da sitzen nun Hausbewohner an ihren Fenstern, knabbern Popcorn und rücken trotz Abstandsgebot näher zusammen. Der vor Ideen sprudelnde Berliner will damit ein Lebenszeichen für die Kulturszene setzen und in Not geratene Kinos unterstützen: „Ich hoffe, dass wir viele Menschen damit motivieren, kreativ zu sein und sich nicht einzusperren.“