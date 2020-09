Lichters Reise nach Schottland

Schon immer hat es Horst Lichter nach Schottland gezogen, in das Land der legendären Highlands, der Hügel, die sich von Horizont zu Horizont erstrecken und im Frühjahr in allen Farben des Regenbogens erblühen, in das Land der schönsten Eisenbahnstrecken der Welt, der malerischen Schlösser und Burgen. Und Horst Lichter hat eine Schwäche für die schottische Küche.