Inselträume - Island

So wie auch der 42-jährige Hakon. Er lebt ganz im Süden Islands, auf einer kleinen Insel bei Traustholstholmi. Schon als Jugendlicher hatte er nach Besuchen dort so ein Gefühl: „Es war für mich immer wunderbar, herzukommen. Statt von neun bis siebzehn Uhr irgendwo zu arbeiten, sollte man dorthin gehen, wo man sich Zuhause fühlt“. Seit ein paar Jahren lebt Hakon deshalb auf der kleinen Insel, ganz ohne Wasser und Strom. Er lebt von dem, was die Landschaft hergibt und dem, was ein paar Touristen bringen. „Ich folge eben meinem Herzen und baue mein Leben hier auf. Und auch wenn ich hier alleine bin: Einsam fühle ich mich nie!“