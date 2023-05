Die Jagd nach den Ausbrechern (2/3)

Sie fahren ihren Wagen in ein Parkhaus in der Innenstadt. Zwei von ihnen machen sich auf den Weg in die Fußgängerzone, um Proviant zu besorgen. Die beiden anderen bleiben im Fluchtwagen zurück. Durch die bundesweite Öffentlichkeitsfahndung der Polizei sind die Namen und Gesichter der Verbrecher bekannt und so kommt es, dass die beiden von Passanten im Parkhaus wiedererkannt werden. Die Polizei wird alarmiert und schickt einen Streifenwagen ins Parkhaus. Die Identität der beiden Gesuchten wird bestätigt und sofort läuft einer der größten Polizeieinsätze an, die Karlsruhe jemals erlebt hat. Die beiden Ausbrecher im Fluchtwagen können von der Polizei überwältigt und festgenommen werden.