Keine Ferien ohne Gotthard

Vielleicht hilft dieser Film, die Entscheidung darüber zu erleichtern, für welche Route über oder durch den Gotthard-Tunnel man sich entscheidet. Wer den Weg hinter sich gebracht hat, spürt ab hier den Hauch des Südens. Das milde Klima des Tessin weht dem Reisenden entgegen, wenn er am südlichen Ausgang in Airolo ankommt. Nicht selten scheint dort die Sonne, während es am nördlichen Portal in Göschenen noch in Strömen regnet. Das hätten die zwei Urlauber wissen sollen.