Küsten, Künstler, Kommissare

Hinter dem Pseudonym Jean-Luc Bannalec verbirgt sich ein namhafter deutscher Verlagsmanager. Bei seiner Suche nach Dichtung und Wahrheit entdeckt Philippe Jacq auch die für die Kunstgeschichte so bedeutsame Vergangenheit des Landstrichs, die untrennbar mit Paul Gauguin verbunden ist und bis heute vor allem in Pont-Aven, aber auch in Concarneau fortlebt. Schließlich dreht sich die Handlung von "Bretonische Verhältnisse" um die Fälschung eines vermeintlich unbekannten Gemäldes von Paul Gauguin. Was an der Story dran ist - Philippe Jacq findet es heraus.