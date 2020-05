Leeres Jerusalem - Ostern zu Corona-Zeiten

Ostern in Jerusalem in Zeiten der Corona-Pandemie: Kirchen, Synagogen und Moscheen in der Heiligen Stadt werden desinfiziert, in der Altstadt von Jerusalem: mehr Polizei als Einheimische und Touristen. Außer für Lebensmitteleinkäufe darf man sich nur noch 100 Meter von seinem Wohnort wegbewegen. Der Haram Al Sharif-Imam musste die Tore seiner Moschee schließen, gebetet wird nur noch zu Hause. Die Juden dagegen dürfen noch zur Klagemauer, unter strengen Auflagen.