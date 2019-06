Mein Dresden - Die zerrissene Stadt

Gespräch mit einem Pegida-Anhänger kurz vor der Montagsdemo.

Quelle: ZDF

Pegida spaltet und polarisiert, seit fast fünf Jahren. Montag für Montag in barocker Kulisse. Das prächtige Elbflorenz so pegida, so fremdenfeindlich? Autorin Bruni Reitzenstein sucht in ihrer Heimatstadt Antworten, spricht mit Verwandten, Freunden, Ex- Kollegen.