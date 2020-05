Auf der Suche nach ihrem Traumhaus finden Uwe Baumann und Dominika Piontek ein altes Fachwerkhaus mit Schuppen. Trotz seines maroden Zustands verliebt sich das junge Paar in das historische Gemäuer in prominenter Lage. Es steht gegenüber von Schloss Wolfsburg, inmitten der gleichnamigen Stadt und dennoch im Grünen. In einem Bieterverfahren bekommen sie den Zuschlag. Freunde und Verwandte erklären sie für verrückt. Die beiden arbeiten Vollzeit, renovieren viel in Eigenarbeit, können aber nur am Wochenende ran. Und so zieht es sich. Langsam sind die Kräfte und das Geld aufgebraucht. Halten sie durch?



Nichts kann unseren Traum stoppen



Lea Valentin liegt der Familie in den Ohren: Sie möchte einen großen Pferdehof. Die Pferde haben sie bereits, und die Eltern lassen sich überzeugen. Vater Achim ersteht ein altes Bauerngut im Norden von Nordrhein-Westfalen. Jahrelang renovieren Vater Achim, Mutter Annette sowie die Töchter Linda, Svenja und Lea das 750 Quadratmeter große Anwesen mit Herzblut und überwiegend in Eigenregie.



Es dauert allerdings viel länger als erwartet. Schließlich ziehen sie ein. Mit dabei: acht Isländerpferde, drei Hunde, zwei Waschbären, Hasen, Katzen, Kleinvögel und Fische. Aber kein einziger Raum ist fertig. Das Leben im Provisorium ändert jedoch nichts an der Tatkraft der Valentins. Dann passiert es: Eines Nachts brennt es plötzlich, der große Familientraum steht in Flammen. Alles ist zunichte. Doch aufgeben kommt für die fünf nicht in Frage. Achim erklärt: "Wir bauen den Hof wieder auf!"

Mit Herz und Hammer Staffel 4 (Teil 1)