In der Erdölregion von Nishnewartowsk hat das ZDF-Team die seltene Gelegenheit, beim britisch-russischen Öl-Unternehmen TNK-BP zu drehen. Möglichst geräuschlos will die Firma in Sibirien Öl fördern, ohne das Interesse des Kremls zu wecken: Moskau will westliche und private russische Ölfirmen am liebsten wieder verstaatlichen.