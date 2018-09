Stolzes Sizilien

Sonnenuntergang in Santacroce Quelle: ZDF/Gert Anhalt

Mehr als 70,000 Sizilianer haben in den letzten Jahren ihre Heimat verlassen, um weiter nördlich ihr Glück zu machen. Das käme für Fabrizio nicht in Frage. Der junge Mann aus Gangi, einem spektakulären Felsendorf, baut traditionelle Tambourine. »Die müssen genau so klingen wie im Mittelalter« erklärt er, denn er schwört auf die Tradition. Aber die bringt eben auch Probleme.