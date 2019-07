Doku - Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge (4/17)

"March of Hope": Der syrische Flüchtling Mohammad Zatareih (Aram Arami) führt hunderte Menschen an, die auf eine bessere Zukunft in Deutschland hoffen. Ihr Weg Richtung Grenze führt entlang der Autobahn in Ungarn.