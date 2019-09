FAQ - Sie würden gerne noch mehr wissen?

An den täglichen Besprechungen zur Morgenlage nehmen nicht immer die gleichen Gesprächspartner teil. Am 4. September 2015 waren dies neben der Kanzlerin nur einige ihrer engsten Vertrauten. Anwesend waren in jedem Fall, in ihrer damaligen Funktion, Merkels Büroleiterin Beate Baumann, Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Staatsminister Helge Braun, CDU-Generalsekretär Peter Tauber, Medienberaterin Eva Christiansen und Regierungssprecher Steffen Seibert. Für alle Beteiligten gilt absolute Verschwiegenheit. Was in der täglichen Morgenlage besprochen wird, bleibt geheim.