Sylt - Deutschlands edles Nordlicht

Die Salzwiesen-Schafe auf Sylt sind der ganze Stolz der Familie Petersen.

Quelle: ZDF/Ralf Heinze

Im Mittelpunkt des Films stehen dabei auch waschechte Insulaner wie Landwirt John-Ricklef Petersen. Er ist einer von rund 14.000 Menschen, die von hier stammen und sogar noch den Sylter Dialekt Söl'ring beherrschen. Seit mehr als 100 Jahren betreibt die Familie Petersens auf den Wiesen der Insel Landwirtschaft, bereits in dritter Generation.



Das Herzstück des landwirtschaftlichen Bio-Betriebes bilden die 250 Galloway-Angusrinder aus eigener Zucht. Die Familie arbeitet auch dann auf den Feldern und am Deich, wenn in der Hochsaison die Touristen in ihren Hotel- und Ferienhausbetten noch schlummern. Das Verhältnis zwischen ihnen und den Einheimischen ist zwiegespalten. Die Insel lebt vom Tourismus, doch die Naturschutzgebiete werden dadurch belastet und treiben die Immobilienpreise in die Höhe. Viele Einheimische können sich ihre eigene Insel schon lange nicht mehr leisten.