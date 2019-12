Traumschiff Spezial - Antigua

Weil auch Regisseur Berno Kürten, ebenfalls neu beim "Traumschiff", bei jeder Szene die beobachtende Kamera zuließ, entstanden Einblicke in die "Traumschiff"-Welt, die sonst nur selten möglich sind: intensive Proben mit Schauspielern wie Barbara Wussow, Matthias Herrmann, Leander Lichti, Jan Kittmann und vielen anderen. Eingefangen wurden die Dreharbeiten zu aufwendigen Actionszenen, dabei auch die Diskussion mit Berno Kürten, ob Florian Silbereisen einen Sprung in ein anderes Boot selbst übernimmt oder das doch lieber dem Stuntman überlässt.



Gerade die Dreharbeiten auf Antigua waren es auch, die die "Traumschiff"-Mannschaft und die Darsteller wieder einmal vor so einige Hürden stellten, wie dieser Film zeigt. Beispielsweise als eine Szene auf Antiguas Nachbarinsel Barbuda zu scheitern drohte, weil durch eine plötzlich veränderte Strömung der Katamaran der Crew nicht am geplanten Drehort, einem Traumstrand, anlegen konnte - logistisch zunächst einmal ein gewaltiges Problem für das über 30-köpfige Team mit großer Ausrüstung und den Schauspielern Uschi Glas und Michael Gwisdek an Bord. Denn jede Drehminute ist ansonsten genau geplant.