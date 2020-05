Träume, Trubel - Teneriffa

Wer Teneriffa bereist, kommt unweigerlich an die Hänge des mächtigen Teide, vorbei an Mandelbäumen, die bereits im Februar blühen. Der Besucher landet in einer felsigen und kargen vulkanischen Welt, die schon vielen Science-Fiction-Filmen als Kulisse diente. Selbst wer nordeuropäische Temperaturen sucht, wird fündig: am Kraterrand auf 3718 Meter Höhe, dem höchsten Punkt Spaniens. Während die Touristen am Meer bei 28 Grad Celsius die Sonne genießen, frieren Wanderer bei Temperaturen knapp über der Null-Grad-Grenze.