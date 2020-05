Zum Wohl, Tirol!

Der Panoramafelssteg Tiefenbachkogel liegt auf einer Höhe von 3249 Metern.

Quelle: ZDF

Tatsächlich findet Ruhe, wer sie vor allem am anderen Ende des Ötztals sucht: in Oetz, dem Gegenstück zum turbulenten Sölden, einem kleinen Dorf mit knapp 2500 Einwohnern und einem deutlich kleineren Skigebiet. Hier, im historischen "Gasthof zum Stern", der seit mehr als 400 Jahren Menschen beherbergt, stehen Margit und Maria Grießer an ihrem uralten holzgefeuerten Herd. Die Schwestern kochen ausschließlich das, was im Ötztal schon immer auf den Tisch kam. Bis vor kurzem gab es noch nicht mal eine Speisekarte. Die hat der Junior unlängst durchgesetzt, als einziges Zugeständnis an die Moderne. 1956 hat Hans Moser im "Stern" den Spielfilm "Solange noch die Rosen blühn" gedreht. Margit und Maria haben den Leinwandstar kennen gelernt - und erzählen, dass ihre Mutter seinerzeit ein besonderes Filmrequisit stibitzte. Das hüten sie heute wie einen Schatz.



Die Prominenz kommt auch heute noch nach Oetz, aus ganz privaten Gründen. Denn Schlagerstar DJ Ötzi ist immer wieder hier. Weniger, weil dies seine Heimat ist, sondern weil hier seine Großmutter Ella lebt. Zu ihr hat er eine sehr enge Beziehung, weil sie ihren Gerry (wie sie ihn immer noch mit seinem bürgerlichen Namen nennt) einst groß gezogen hat.

Die verschiedenen Welten des Ötztals sind es nicht zuletzt, die eine junge Malerin inspirieren - und die sie nicht nur in ihren ungewöhnlichen Bildern auslebt. Hannah Scheiber. Sie ist 21 Jahre, bildhübsch, und wenn sie nicht gerade in Wien studiert und malt, kommt sie in ihre Heimat ins Ötztal und verdient sich ihr Geld als Skilehrerin. Als Pendlerin zwischen den Pisten in Obergurgl und ihrem Atelier in Wien hat sie einen ganz besonderen Blick auf die "echt krassen Gegensätze dieses Alpentals", wie sie sagt.