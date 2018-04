Über 60 Jahre Krieg

Doch auch der folgende Waffenstillstand ist äußerst wackelig: Wie schon beim Waffenstillstand von 1949 kommt es immer wieder zu nächtlichen Bombenangriffen und kleinen Grenzüberfällen auf beiden Seiten. Am 6. Oktober 1973 fallen an dem jüdischen Feiertag Jom Kippur überraschend ägyptische und syrische Truppen ein. Zunächst in der Defensive, gelingt es der israelischen Armee dann aber doch, die ägyptischen und syrischen Streitkräfte zurückzuschlagen. Schließlich stehen israelische Soldaten nur noch 35 Kilometer vor der syrischen Hauptstadt Damaskus. Am 24. Oktober 1973 tritt ein UN-Waffenstillstand in Kraft.