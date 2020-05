Verrückt nach Venedig

Die Deutsche Alexandra Hai, ging für ihren Kampf um Anerkennung als Gondoliera durch die Presse. In Venedig ist sie die einzige Frau am Ruder. Seit dreizehn Jahren schippert die junge Hamburgerin Touristen durch die Kanäle und zeigt ihnen die Sehenswürdigkeite der Stadt vom Wasser aus.





Dass sie viermal durch die Prüfung zur Gondoliere gefallen ist, denkt Alexandra Hai, liegt am Einfluss ihrer männlichen Kollegen. Denn für sie seien weibliche Gondoliere undenkbar. Alexandras Liebe zur Lagunenstadt kann das jedoch nichts anhaben. Uns gewährt sie persönliche Einblicke in die geheimsten Winkel ihrer Wahlheimat.