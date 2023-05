Welchen Frieden wollen wir?

Über diese Frage diskutiert Mirjam Meinhart mit Ihren Gästen Carsten Breuer (Generakinspekter der Bundeswehr), Friedrich Kramer (Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland), Sven Giegold (Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags und Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft ) und Heike Springhart (Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden) während des evangelischen Kirchentages in der Frankenhalle in Nürnberg.