Wie viel Religion verträgt Gesellschaft?

Das Grundgesetz garantiert die freie Religionsausübung für alle Menschen in der Bundesrepublik. Aber immer mehr fühlen sich keiner Religion mehr verbunden und sind irritiert von religiösen Symbolen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel von Kreuzen in Klassenzimmern. Dürfen Lehrerinnen Kopftuch tragen oder ist dies eine unzulässige Beeinflussung der Kinder?