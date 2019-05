Wo einst ein Birnbaum stand

Christian von Ribbeck pflanzt einen Birnbaum.

Quelle: ZDF/Till Kind

In diesem Schloss steht momentan alles Kopf, es ist Fontane-Jahr und eine Menge Fontane muss her, ins Museum, ins Programm und sogar auf den Teller. Koch Rico Schulz serviert Fontanes Sonntagsbraten für fast 100 Gäste - ganz im Zeichen des Dichterfürsten, der so gespeist haben soll. Und während Ilja Richter im ersten Stock Fontane liest, schwitzt Rico Schulz in der Küche und ist froh, dass er mit Weltniveau mitten auf dem platten Brandenburger Land kochen kann, in seiner Heimat.