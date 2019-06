Wieso ziehen immer mehr Menschen einen Campingbus einem Vier Sterne Hotel vor und machen Urlaub auf engstem Raum? Was ist der Grund für die neue Lust am Campen? Um das herauszufinden macht sich die ZDF-Reporterin Eva Mühlenbäumer in einem Wohnmobil auf die Reise und erlebt, wie groß die „Freiheit“ wirklich ist, wenn Tausende auf wenigen Quadratmetern Wiese ihre Zelte und rollenden Hotels aufbauen. Auf ihrer Route macht die Reporterin Station auf Camping-Plätzen am Gardasee, in Österreich und schließlich in Bayern, Deutschlands Campingziel Nummer eins.