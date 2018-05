Härter, reicher, besser, Südkorea!

Die Reise beginnt in Seoul, der brummenden, hektischen Metropole. Über ein Fünftel der südkoreanischen Bevölkerung lebt in der Hauptstadt. Sie ist Sitz der Konzerne, die Südkorea groß gemacht haben. Dort wird der Autor von dem jungen deutsch-koreanischen Architekten Daniel Tändler in die vibrierende Clubszene Seouls mitgenommen. Und der lässt sich über die Schulter gucken, wie er Seouls architektonisches Gedächtnis, die traditionellen "hanok" Häuser, vor dem Turbowachstum dieser Stadt rettet.