Es gab dieses wunderbare Schloss auf der Insel, die mal im Trockenen und mal mitten im Meer liegt, als wir Lord und Lady kennenlernen durften. Das war wirklich unglaublich, wenn du dir überlegst, dass du im weitesten Sinne mit der Royal Family zusammen bist. Die sind so herrlich normal. Ich werde nie vergessen, wie der Lord den irre langen Weg vom Schloss runter in die traumhaften Gärten mit verschwitztem Hemd kam und seine Frau so mit ihm schimpfte, wie meine Frau mit mir dann schimpfen würde. Und was macht der Lord? Der lässt kein Personal nochmal laufen, sondern läuft den ganzen Weg wieder alleine hoch, kommt frisch umgezogen runter und hat sogar noch ein Ersatzhemd dabei. Da denke ich mir so: "Guck mal da. Die sind einfach normal!"