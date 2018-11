Die Indianer kommen!

Gibt es etwas, was Sie für sich persönlich aus dieser Arbeit an dem Film mitnehmen?



Das größte und eindrucksvollste Erlebnis der Reise war glaub ich, wie wir ernst genommen wurden, wie sehr man uns vertraut hat, das hat mich sehr tief berührt. Ich hatte vorher gehört, die sind abweisend, die wollen gar nichts mit euch zu tun haben. Frauen spielen schon erst recht keine Rolle. Als Frau wirst du da überhaupt keine Chance haben, die dürfen nicht mal in die Tempel. Das hat sich alles als gar nicht so richtig herausgestellt. Es gibt zum Beispiel auch Sachas, das sind eben weise Frauen, also Mammas als Frauen. Wir durften eine kennenlernen, ich durfte mit ihr sprechen. Wir durften Tänze, Ritualtänze auch von den Frauen drehen, dabei sein bei den Frauen im Tempel.



Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr ernst genommen wurde. Klar, die Kogi haben auch ihren Stolz deutlich gemacht. Aber ich habe sehr viel Respekt und Wertschätzung empfunden - und empfinde es immer noch so - für Menschen, die einen zurückführen auf das, was das Wichtige ist, auf das Wesentliche, auf das es im Leben ankommt. Was wir hier so oft vergessen.