Kohle, Kumpel und Kultur

Gemeinschaft weit über die Werkstore hinaus: Es ist ein besonderer Zusammenhalt, den die Kohle im Ruhrgebiet geschaffen hat. Und sie hat die Menschen und die Natur geprägt: Über die Jahre ist die Erdoberfläche mancherorts um bis zu 25 Meter abgesunken. Ohne ständiges Abpumpen des Grubenwassers wäre das Ruhrgebiet heute eine riesige Seenlandschaft. Um das zu verhindern, dreht sich etwa in Duisburg-Walsum eine 15 Meter große Pumpe unter der Erde. Der gelernte Bergmann Andreas Roßbach ist jetzt für die so genannte „Wasserhaltung“ verantwortlich: „Bisschen Wehmut ist natürlich dabei, wenn ich mir überlege, was die Kernaufgaben eines Bergmanns eigentlich sind. Aber einer muss es ja machen.“