Gabriel: Das Schönste, was ich im Zaubercamp erlebt habe, war das Fliegen – ich bin geflogen, und das fand ich unglaublich cool. Auch das Treffen mit den Ehrlich Brothers war für mich sehr besonders. Das tägliche Zaubertraining mit ihnen war sehr witzig und auch richtig cool. Der Kartenzaubertrick hat mir am meisten gefallen. Er hat sehr gut zu mir gepasst, da ich in meiner Freizeit gerne Karten spiele, wie zum Beispiel Skat. Was mir am Zaubercamp vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist das Moderieren der Abschiedsgala in München gemeinsam mit den Ehrlich Brothers. Das ganze Projekt war für meine Familie und mich einfach nur magisch.