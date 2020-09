Ich hätte noch gerne gewusst

Nach der Sendung konnten die Zuschauer eine Stunde lang ihre Fragen an Ann-Marlene Henning zum Thema richten - hier das Protokoll zu iesem Chat:



Ann-Marlene Henning: Guten Abend an alle MAKE LOVE Chatter! Ich habe heute mein "erstes Mal" ... mal sehen, wie schnell ich im Laufe des Abends werde ... Ich freue mich auf eure Fragen! Los geht's! Ann-Marlene Henning



Gast24 (Gast): guten Abend. Ist auch für mich das erste Mal hier im ZDF Chat.



Gast24 (Gast): Dann können wir ja gemeinsam aufgeregt sein



Gast35 (Gast): Super Sendung, bitte mehr davon. :-)



Gast117 (Gast): Danke für die tolle Sendung



Gast322 (Gast): Hallo, hab gerade die Sendung gesehen. Sehr gut gemacht. Vor allem angenehm anschaulich



Gast620 (Gast): Habe da ein Geheimtip. Besser als Viagra. Man nimmt eine Brennnessel und streicht sich damit den Hoden



Gast427 (Gast): Also von mir dickes Lob, ein sehr tabuisiertes Thema gut aufbereitet...



Gast16 (Gast): ist da schom jemand



[ZDF]Kloes: Ja, Guten Abend. Wir sind da und können loslegen. Guten Abend allerseits und Willkommen im Chat. Unsere Expertin heute Abend ist Frau Henning, die auch eben in der Sendung zu sehen war.



Gast521 (Gast): Die Sendung war super, und ich danke Daniela und Fritz für ihre Offenheit. Ihr helft damit so vielen Leuten, Ihr zwei!



Gast236 (Gast): Guten Abend an alle! Ich bin auch zum ersten Mal in diesen Chat vorallem zu sein ein Thema. Ich fand die Sendung gut!



Gast218 (Gast): wirklich gute sendung, hätte ich so nicht erwartet



Deadhorse: Sehr geehrte Frau Henning, die Ausführungen zur weiblichen Ejakulation ab Minute 40 in der Dokumentation sind leider anatomisch nicht korrekt. Alle qualitativ ernstzunehmenden Studien (insbesondere Salama et al. 2015) dazu haben bisher gezeigt, dasss es sich bei der abgegebenen Flüssigkeit um Urin handelt. Wird hier nicht ein falsches Bild weiblicher Sexualität samt Erwartungshaltung vermittelt? Was sagen sie dazu?



Ann-Marlene Henning: Oh, ja es gibt immer Untersuchungen, die andere Dinge belegen. Also auch die, die besagen, dass die Flüssigkeit über die in der Sendung gesprochen wird in jedem Fall Prostataflüssigkeit enthält ... und manchmal zusätzlich etwas Urin. Ich empfehle das Buch von deborah Sundahl: "Weibliche Ejakulation und der G-Punkt" ... für die, die mehr wissen wollen!



Gast131 (Gast): Guten Abend! Sehr gute Sendung, vielen dank dafür



Gast350 (Gast): Ja coole Sendung.. auch wenn etwas zu freizügig an dern ein oder anderen Stelle (?) :)



Gast451 (Gast): Interessantes Thema - toll



Gast430 (Gast): Hallo! Ich würde gern wissen, warum es in der Sendung immer nur um hetero-Sex geht!? Ich denke die Sendung könnte hier auch einen wertvollen Beitrag leisten für Akzeptanz. Liebe Grüße, Matthias



Ann-Marlene Henning: ... und ich habe dazu gute Neuigkeiten: wir haben gerade eine Zusage, dass bei uns ein Männerpaar mitmacht. Ich wollte schon lange darüber berichten, aber siehe da, wir fanden keine die wollten ... auch nicht die, die danach fragen ;-) Aber JA! Wichtige Themen!



Gast245 (Gast): Tolle Sendung, hat mich zum Nachdenken gebracht



Gast219 (Gast): ja bin auch ganz aufgeregt. semdumg war ja ganz prikelnd



Gast637 (Gast): super Sendung



Gast411 (Gast): stellt denn keiner fragen oder werden sie alle zensiert



[ZDF]Kloes: Nein, wir zensieren nichts



Gast542 (Gast): ich hab eigentlich eine allgemeine frage, aber trotzdem noch nie eine ehrliche antwort bekommen. weder vom frauenarzt sonst sonst wo... :-(



[ZDF]Kloes: Bitte einfach die Fragen komplett stellen, dann reiche ich sie an Frau Henning oder an den Kollegen aus der Redaktion weiter.



Gast236 (Gast): Ich fand das Thema gut. Aber da gibt es mehr Luft nach oben, um mehr Tabus zu brechen, was verschwiegen wird, aber der Realität entspricht.



Gast662 (Gast): Eine ganz tolle Sendung, hat mir sehr gut gefallen



Gast465 (Gast): hallo zusammen



Gast110 (Gast): Gratuliere, die Sendung wird immer besser. Habe leider nur die letzten paar Minuten gesehen, aber dafür gibts ja die Mediathek.



Gast326 (Gast): Guten Abend, gibt es diese Serie auch online oder nur auf DVD? Ich finde die Serie echt super und würde sie gerne nochmal mit meinem Parter zusammen schauen. .



Redaktion: Ja, die Sendung ist auch online zu sehen, über den heutigen Sendetermin hinaus. Sie finden die ganze Sendung als Video zum Abruf auf unserer Internetseite makelove.zdf.de und in der Mediathek - allerdings aus Jugenschutzgründen erst ab 22 Uhr. Eine DvD ist bisher noch icht geplant. Übrigens können Sie in der kommenden Woche die zweite Folge sehen, um 22:45 Uhr am Dienstag, 4. August.



Gast212 (Gast): Ich bin frustriert, ähnlich wie die Frau im Beitrag. Anders als sie, habe ich meine Frau nicht betrogen, sondern habe Ausgleich im Bereich Pornografie gesucht. Nun möchte sie sich trennen/ scheiden lassen... was tun?



Ann-Marlene Henning: Erstmal würde ich wissen wollen, ob es WIRKLICH zu spät ist? Wie lange geht Ihre Ablenkung über Porn? Sind noch Gefühle da seitens Ihrer Frau? Möchte sie vielleicht doch kämpfen? Fragen Sie sie sehr direkt, ob Sie noch was tun können? Und dann "weg vom Computer" und "ran an die echte Frau". Erstmal: SEHR EHRLICH sein.



Gast347 (Gast): Sehr tolle Sendung! Die Erklärungen mit den Videos waren sehr gut und anschaulich. Mehr davon!



Redaktion: Vielen Dank, das freut die Redaktion!!



Gast350 (Gast): meine Beträge werden nicht angezeigt :(



[ZDF]Kloes: die Fragen leite ich an die Experten weiter ...



Gast16 (Gast): gott sei dank an frau henning wie kam die menschheit nur bisher zurecht



Gast465 (Gast): kann ich hier nur Fragebn zur Sendung stellen oder auch andere?



[ZDF]Kloes: Fragen rund ums Thema Sex ;)



Gast110 (Gast): Besonders loben muß ich die offene Darstellung. Ein unaufgeregte Herangehensweise, ohne falsche Zurückhaltung. Tatsächlich eine Art Lehrstunde.



Redaktion: Vielen Dank!!



Gast110 (Gast): Interesant wäre, einen Link zu den einzelnen Filmsequenzen einzustellen. Bzw. dieses (oder vergleichbare) Filme zu empehlen.



[ZDF]Kloes: Weitere Infos gibt es hier: http://ly.zdf.de/SEX



Nielebaer: Lohnt es sich für Alleinstehende, Sextoys zu benutzen?



Ann-Marlene Henning: Das kommt völlig darauf an, was man damit erreichen möchte! Frauen und Männer können damit ihre Prostata kennenlernen und erforschen. Ich als Frau kenne auch das Gefühl "des ausgefüllt werden wollen", wenn ich mal länger Single war. Auch dann sind Dilods toll. Einzig auf die Vibratoren dieser Welt sollte man acht geben, weil die sehr leicht abhängig machen können. Daran denken: Zungen, Finger und Penisse vibrieren nicht!



Gast521 (Gast): Ich hab nur folgendes Thema vermisst: auch auf Fauen lastet Orgasmus-Druck. Wenn Frau nicht kommt, ist der Typ nicht zufrieden. Die müssten mal kapieren, dass Sex auch ohne Höhepunkt schön sein kann. Also, mich stresst diese Orgasmus-Erwartung total...



Ann-Marlene Henning: So ist es!



Gast350 (Gast): Chat ist cool, aber ja das mit dem Freischalten find ich doof.. verliert den Chat-Charakter..



[ZDF]Kloes: Nennen wir es interaktive Fragestunde. Aber sonst würde es doch sehr durcheinandergehen



Stefan1806: wow , Respekt vor diesem Thema und die Ausführung , hochinteressant und mehr darüber



Redaktion: Kommt am nächsten Dienstag, 22:45 Uhr! "Make Love - Liebe trotz Hindernissen"



Gast591 (Gast): Tolle Sendung, bitte mehr davon. finde es toll wie offen Sie mit diesem Thema im öffentlichen Fernsehen umgehen.



Gast190 (Gast): Was heißt der Chat wird moderiert? Ich kann meine Beiträge nicht sehen?



[ZDF]Kloes: Ich leite die Fragen an die Experten (Frau Henning oder einen Kollegen aus der Redaktion weiter). Ein bisschen Geduld, wir werden sich er nicht alles beantworten können aber bemühen uns.



Gast131 (Gast): Liebe Frau Henning, ich lege einfach mal los mit meiner Frage: Meine derzeitige Freundin (25) hatte noch nie einen Orgasmus. Wir sind jetzt über 2 Jahre zusammen. Wenn sie sich selbst befriedigt, kommt sie einem Orgasmus näher als beim Sex. Genießen tut sie den Sex jedoch trotzdem. Ich (26) merke bei mir, wie ich immer früher komme. Früher (bei anderen Frauen) hatte ich das Problem nicht, dass ich zu früh komme. Jetzt passiert es mir jedoch regelmäßig. Setze ich mich selbst zu sehr unter Druck, weil ich es nicht "schaffe", sie zum Orgasmus zu bringen?



Ann-Marlene Henning: Ich glaube, dass es genau darum geht, dass du dich zu sehr anspannst - ja durch den Druck - und die Lösung dagegen ist ENTSPANNEN, was ja im ersten Moment nicht so leicht ist. Kurz gesagt: früh genug aufpassen, langsamer beim Stoßen werden und wörtlich ein Paar Mal tief durchatmen, dann entspannt sich alles. Du kannst mal die Web-Site www.lilli.ch (Schweiz) besuchen, da kannst du viel darüber lernen, wie der Körper funktioniert. Und P.S. Fast 20-30% der Frauen können überhaupt nicht kpmmen und 80 bis 90% nicht alleine durch Geschlechtsverkehr kommen. Das Tolle ist: jeder kann es lernen! Und es hört sich so an, als ob deine Freundin dabei ist. Es wird!



Gast532 (Gast): Ich (47,m) habe sowohl die Sendung gesehen (erstmalig) als auch die überwiegend negativen Facebook-Kommentare... Ich fand die Sendung sehr angenehm in ruhiger Atmosphäre, unpornografisch, informativ und anregend zum Nachdenken über die eigene Beziehung. Es muss nicht immer um Tabus gehen. Alltägliche Probleme können spannend genug sein. Vielen Dank!



Gast662 (Gast): Zu Gast 212 könnte ich als Tipp sagen schaue doch mal mit Deiner Frau gemeinsam einen Porno an.



Gast494 (Gast): Schade kann keine Antworten sehen



[ZDF]Kloes: Keine Antworten im Raum? Mit ZDF Logo und in blauer Schrift?



Gast4103 (Gast): Wahnsinnig gute Sendung! Habe sie gerade mit einer Freundin gesehen(w/21) und wir waren beide sehr gefesselt. Sie hat mich(m/19) auch sehr zum Nachdenken gebracht und mir die wahre Seite des Sex aufgezeigt! ;-)



Ann-Marlene Henning: Vielen Dank! Das ist ja eine schöne Nachricht. Natürlich war ich heute sehr "leise" vor der Sendung, fast ehrfürchtig, ob denn auch die ZDF Zuschauer die sednung mögen würden. UND ich habe mich nicht getraut sie zu sehen! Das mache ich mal die Tage ganz in Ruhe. Also danke sehr!



Gast465 (Gast): ich liebe es, mir bei der masturbation zusehen zu lassen. gibt es noch andere hier die das auch mögen?



Gast236 (Gast): In der Gesellschaft gibt es verschiedene Formen von Lieben. Denn Liebe bezieht sich ja nicht nur auf Mann und Frau. Es gibt ja homosexuelle Beziehungen, Beziehung zwischen Transmenschen etc. Könnten Sie darüber eine Sendung machen, wo es sich explizit darum handelt? Ich denke, dass wir uns alle darüber freuen würden, weil Sexualität und Liebe doch so vielfältig ist.



Redaktion: Sie haben Recht, es gibt noch so viele Themen, die behandelt werden könnten. Vielen Dank für Ihren Vorschlag, den wir gerne mit in unsere Überlegungen einbeziehen.



Gast24 (Gast): auch die Videos, mit den Grafiken überlagert sind sehr anschaulich und trotzdem erotisch.. gute Dosis!



Gast254 (Gast): Planen Sie auch eine Sendung, die eventuell in Richtung Tanthra oder Kamasuthra geht?



Redaktion: Auch in der Tat ein gutes Thema. Ich nehme es gerne auf unsere Liste mit auf. Noch haben wir es jedoch nicht geplant...



Gast5125 (Gast): Sehr gute Sendung. Bleibt so offen und ehrlich. Macht weiter so.



Gast322 (Gast): Haben wir gerade einen Fragenstau oder wieso kommt meine nicht durch :) (nicht böse gemeint, ich hab Zeit)



[ZDF]Kloes: Es dauert einfach ein bisschen. Es sollen ja auch sinnvolle Antworten sein. Mit JA / Nein ist keinem geholfen ;)



Gast350 (Gast): Ich hab eine Frage: Meine Freundin wird immer überfreucht - zu feucht, so dass "lecken" bspw. unmöglich wird.. - was kann man da machen?



Ann-Marlene Henning: Es hört sich an, als ob deine Freund schon eine sehr lebendige Prostata hat! Kann es sein, dass ihr, bevor du leckst schon viel "gefingert" hast? Dann füllt sich nämlcih die Prostata mit Flüssigkeit und kann schon mal anfangen zu "tröpfeln". Und sowieso keine Bange, das Feuchte ist ja nicht giftig ;-) Und Handtuch parat haben. Immer wieder mal ein wenig "trocken halten". Man muss sich nur zu helfen wissen und dabei kreativ sein.



Gast110 (Gast): "Zungen, Finger und Penisse vibrieren nicht": Im Prinzip richtig, müssen sie auch nicht. Aber es gibt kleine Umschnall-Vibratoren für den Finger (oder auch Penis), welche durchaus Spaß machen können. Link kann ich auf Wunsch raussuchen.



Gast438 (Gast): Erstaunlich, dass gerade das ZDF, deren Spielfilme und Serien oft klischeehaft sind, derart offen und vorurteilsvoll von dem Schönsten zu erzählen vermag, das Menschen miteinander teilen können...



Gast3131 (Gast): Eine prima Sendung, die endlich ohne Schamgefühle Themen anspricht, die dadurch plötzlich "ganz normal" werden, im Sinne von: Das kenne ich auch!



Gast633 (Gast): Liebes Team, werden alle Fragen beantwortet?



[ZDF]Kloes: Wir bemühen uns ... aber naturgemäß setelen Viele Fragen und nur eine Expertin antwortet. Wir haben eine Stunde Zeit.



Gast6162 (Gast): Hallo, super Sendung!



Gast4105 (Gast): Ich wüsste gern, was man tun kann, wenn die Frau zu lange braucht, um in Fahrt zu kommen und der Mann dann schon wieder abbaut und seine Erregung trotzdem es genießt , nicht halten kann?



Ann-Marlene Henning: Kurze Antwort: von der Partnerin erstmal mehr zu wissen bekommen, was sie WIRKLICH erregt und sich selbst NOCH MAL und besser erregen, also auch über SICH besser Bescheid wissen. Und ein gutes Buch über Beckenboden kaufen. In der Sendung am nächsten Dienstag geht es genau darum!



Gast6143 (Gast): Gibt es demnähcst auch eine Sendung zur erektilen Dysfunktion? - Das interessiert mich, da ich seit Jahren sehr darunter leide und bisher noch kein Arzt eine Diagnose oder gar erfolgreiche Therapie finden konnte!



Redaktion: Das ist auch Teil der zweiten Sendung am kommenden Dienstag, 22:45 Uhr. Vielleicht können Ihnen schon da Fragen beantwortet werden...



oetker201: Diese Sendung ist seit langer Zeit überfällig für Deutschland.



Gast110 (Gast): Mal auf ner Messe gefunden, kam bei Partnerin gut an. Link für den Finger-Vibrator: http://www.tantrabeam.eu/



Gast6143 (Gast): Ich fand die heutige Sendung sehr informativ, sie ging in den Erklärungen und in den Anregungen weit über das übliche Maß hinaus - Toll!



Gast236 (Gast): Zum Orgasmus zu kommen ist natürlich wunderschön. Wer will nicht immer kommen. Bei mir passiert es zwar sehr selten, dass ich als Frau nicht zum Orgasmus komme, wenn ich mit meiner Freundin schlafe, weil alles entspannend ist. Aber ich bin auch so dermaßen mit Liebe und Glück erfüllt, wenn meine Frau kommt und ich genieße es dabei. Also man muss diese Erwartung nicht immer haben. Meine Freundin denkt dann, dass sie nicht gut ist oder ähnliches und hat dann schlechtes Gewissen. Aber ich gebe ihr dann das Gefühl, dass nicht der Orgasmus das wichtigste ist, sondern die Liebe allgemein das Schönste ist, und wenn man Sex hat dann fühlt man sich zu der Person noch krasser gebunden, als man schon ist. Egal ob man kommt oder nicht. Allgemein sie zu spüren ist das schönste



Natascha90: @Redaktion: ich kann nicht runterscrolln. Wie kann man das ändern? Liegt das vill an Apple?



[ZDF]Kloes: Ja, leider



Gast297 (Gast): den Sex auffrischen oder aufpeppen ist ja eine Sache, aber was, wenn seit Jahren Abstinenz herrscht?? da ist es ja etwas schwieriger...



Ann-Marlene Henning: Ja, dann fängt man irgendwie von vorne an .. und das kostet MUT. Mit ganz simplen und einfachen Dingen anfangen, die vielleicht gar nicht mit dem Geschlechtsverkehr endet. Eine spezielle Massage anbieten ... Streicheleinheiten ... so dass der andere gar nicht ablehnen kann. Und unbedingt darauf achten, dass das Licht und die Umgebung ansprechend sind! Das vergessen viele. Im Grunde geht es um Verführung - und ich meine jetzt nicht die Strapse und Co. (Was tragen eigentlich Männer dabei?) ;-)



Rainflower1973: Wer chattet hier wegen zu pflegenden Angehörigen?



[ZDF]Kloes: Falscher Chat ;)



Biggi111: Hut ab, ZDF! Eine sehr interessante Sendung und das auch noch zu einer akzeptablen Zeit!



Gast5178 (Gast): Die Sendung hat mich an die Aufklärung im Stil von Oswalt Kolle erinnert. Ich finde, Sex wird generell überbewertet.



Redaktion: Ja? Finden Sie?



oetker201: Die eigene Sendung noch nicht gesehen haben ist ja auch so ein Ding.



steffen2015: sehr gute sendung habe sie mit meiner freundin angeschaut



Gast190 (Gast): So, ICH habe mir das angeschaut, um unseren Problem auf die Spur zu kommen. Mein Mann, der das noch problematischer erlebt und auf eine Lösung wartet, hat geschlafen. ICH bin sauer!



Ann-Marlene Henning: Und GENAU das sollten Sie ihm sehr bald DEUTLICH sagen. Wenn es ohne Wut geht, umso besser. Und das wahre Gefühl dahinter ist wohl ohnehin eher Traurigkeit. Genau das sollte er sehen. Weil Sie sonst irgendwann weg sind! Oder?



Gast3189 (Gast): Was kann ich (23) machen wenn mein Partner (36) sehr oft nicht kann?



[ZDF]Kloes: Können Sie da bitte ein wenig konkretisieren und die Frage nochmal komplett stellen? Er kann nicht aus zeitlichen Gründen, oder sexuell?



Gast662 (Gast): Meine Frage an Frau Henning wäre wie oft hat man Sex in der Regel mit dem Partner wöchentlich. Ich rede vor allen Dingen über Paare die schon sehr lange zusammen sind



Ann-Marlene Henning: Na, ja die Statistiken sagen 2,6 Mal pro Woche, aber die Paare möchte ich nun wirklich gerne kennenlernen um zu fragen, wie sie es machen. Ich denke, dass es da schwierig ist eine Antwort zu geben, die für alle gilt. 1-2 Mal im Monat könnten gut sein, aber es gibt viele Paare, die mit weniger zufrieden sind. Eigentlich geht es doch darum, wie BEIDE es empfinden. Also erstmal ausloten, was diesbezüglich los ist ... manchmal kann es schwer sein, die beiden dann zusammenzukriegen und man müsste dann sehr aufrichtig sprechen und alle - auch erstmal noch nicht bedachte - Lösungen in betracht ziehen.



Gast662 (Gast): Ohne Sex geht eine Partnersschaft in die Brüche. Wenn man krank oder verhindert ist dann ist das was anderes. Aber jeder Mensch sollte Sex nicht als Last ansehen sondern als LUST



Kikuch1yo: Interessant, die Beckenbodenübungen kenne ich alle vom Kungfu! Haha. Die alten Meister wussten worauf es ankommt!



Gast4101 (Gast): Ich glaube die Sendung hat das geschafft was viele Paare leider nicht schaffen- Offenheit in Sachen Sexualität. Bitte unbedingt weiterführen.



Gast6200 (Gast): ich dachte der chat geht bis 24 uhr?



[ZDF]Kloes: Ja



Gast5106 (Gast): Ich habe eine Frage. Der Penis meines Freundes ist sehr groß und im erigierten Zustand etwas zu Seite gebogen, ich selbst werde auch bei großer Erregung nicht sehr feucht. Selbst mit Gleitcreme brennt es bei mir. Haben Sie einen Tipp, was wir tun können?



Ann-Marlene Henning: Tja, groß ist nicht immer gut! Und gebogen macht "ihn" ja gefühlt größer. Da ist Vorsicht geboten und IMMER Gleitcreme nötig. ABER vielleicht wäre Silikon die bessere Wahl, da in der Tat einige Gleitcremes "brennen". Silikon hält auch länger an. Und dann würde ich auch empfehlen mal einen Blick auf Ihre eigene Erregung zu werfen. Meist deutet "fehlende" Befeuchtug auf einen "angespannten beckenboden" hin, dann kommt die natürliche Befeuchtung nicht in Gang. Ein Paar Zusammenhänge dazu (wie die körperliche Erregung funktioniert) finden Sie in meinem Buch MAKE MORE LOVE.



Gast460 (Gast): Ist der Chat jetzt abgebrochen worden? Der erste Teil ist verschwunden. Ist denn dann meine Frage noch im Hintergrund zur Beantwortung, oder muss ich sie nochmal stellen?



[ZDF]Kloes: Wenn die Frage noch nicht beantwortet ist, dann liegt sie hier noch. Im Anschluß kann man den kompletten Chat auch nachlesen. Der Chat geht bis 24 Uhr.



Gast592 (Gast): Ist Frau Hennig eingeschlafen. Viele Frauen schlafen ja nach dem Sex ein ;-)



[ZDF]Kloes: Aber nein, sie gibt sich nur besonders Mühe mit den Antworten.



Gast212 (Gast): Für mich war die Sendung traurig. Meine Frau ist für diese Themen nicht offen. Mir sprach die Sendung aus der Seele. Tolle Sendung!



Ann-Marlene Henning: Sie müssen ihr Ihre Traurigkeit zeigen. Sagen sie ihr, dass Sie darüber sprechen müssen. Seien Sie eindringlicher. ich muss jedoch sagen, dass es leicht gesagt ist hier durch den Bildschirm und sehr schwer sein kann so etwas in die Tat umzusetzen. Vielleicht haben Sie selber Lust mal ein Paar Sitzungen in einer Sexualberatung wahrzunehmen. Meist leichtert das den Druck und sortiert die Gedanken. Und ich habe es noch nicht gehabt, dass ich nicht irgendwann auch den "nicht interessierten" Partner kennenlernen durfte. Und dann wurde doch noch gesprochen!



Kikuch1yo: Wie lange dauerte die Produktion der Sendung?



Redaktion: Es kommt drauf an. Die Gespräche sind nicht gescriptet, vorgeschrieben oder genau geplant - es läuft wie es läuft. Es kann Tage dauern, allein der Dreh, es soll echt sein und es ist echt und authentisch - und dann kommt noch die Endfertigung dazu...



Gast6219 (Gast): Hallo Ihre Sendung gerade hat eine Streitgespräch mit meiner Frau herforgerufen. Sie behauptet das das alles Schwachsinn ist.



Redaktion: Na ja, jeder hat seine Meinung. Vielleicht schaut sie einmal auf die Kommentare anderer Zuschauer zu dieser Sendung...



J.J.: Wenn bis 24.00 Uhr noch keine Antwort auf die gestellte Frage im Chat gegeben wurde, wird diese dann noch irgendwie nachgereicht? Wie kommt man dann an die Antwort? Wenn man Interesse an einer Therapie hätte, gäbe es die Möglichkeit mit Frau Henning in Kontakt zu treten?



[ZDF]Kloes: Sie können Frau Henning auch über ihre Website kontaktieren: http://doch-noch.de



Biggi111: Wieviele Sendungen sind noch geplant?



Redaktion: Für dieses Jahr bisher eine weitere Folgeam kommenden Dienstag um 22:45 Uhr. Wie wir weiter planen können Sie dann auf unserer Webseite makelove.zdf.de lesen.



Biggi111: Ich finde, dass Sex das Beste ist, was man mit dem Menschen, den man liebt, machen kann!!



Gast567 (Gast): Ich habe bis jetzt alle Folgen gesehen. Finde die Sendung super besonders weil es jetzt Dienstags kommt.



Gast190 (Gast): Na ja weg bin.... irgendwie dachte ich die ganze Zeit - ich bin das Problem. Ich bin sehr kopflastig. Manage alles alleine bin Unternehmerin dazu. Übrigens eine von denen, die die pflegenden Angehörigen ärmer macht. Heute abend habe ich gesehen, beide tun wir unseren Teil dazu. Aber es reicht halt nicht, wenn mir allein das bewußt ist. :-(



Gast3217 (Gast): Super Sendung! Ich finde es schön, dass GEFÜHLE eine Rolle spielen.



Gast219 (Gast): was kann man tun gegen vaginismus, leide schon lange darunter



Ann-Marlene Henning: Ja, das was viele nicht wissen wollen und weswegen sie sich dann dazu äußern a la "Das kann doch nicht sein" oder "Sie muss sich doch nur entspannen" ist eine medizinische Tatsache. Vaginismus kann viele Gründe haben, ist aber im Endeffekt eine "Überspannung" in den Beckenboden-Muskeln. Hier hilft nur ein wirklich guter Sexualtherapeut. Ich würde jemanden empfehlen, der/die Sexocorporel studiert hat, weil sie sehr spezifisch arbeiten. Schreiben Sie mir gerne unter info@doch-noch.de Dann schaue ich in unsere Adressenliste für Ihre Gegend nach einem mir bekannten Kollegen.



Gast1244 (Gast): Ich komm' irgendwie mit Ihrem Chat nicht klar (mit iPad). I



[ZDF]Kloes: Der Safari-Browser scrollt leider den Chat nicht korrekt. Wir ändern das gerade.



Gast1244 (Gast): Sehe immer nur ein kleines Fenster, kann nicht scrollen.



[ZDF]Kloes: Genau ... der Chat läuft dann unten aus der Seite.



Gast4117 (Gast): das sind alles sehr hilfreiche tips ... nur muss man dafür auch wirklich mit einander reden können ... mein partner zieht sie immer mehr zurück seitdem ich es angesprochen habe



Ann-Marlene Henning: Oh, ja, das höre ich oft. Da hilft es nur beharrlich zu sein. Dem anderen zeigen, dass es einem wirklich Ernst ist, ihm auch die wahren gefühle dahinter zeigen. Das Problem ist: wenn er oder sie nicht mitmacht, kann es nötig sein, so jemanden zu verlassen. Da muss jeder sehr genau in sich hineinhorchen und nachspüren, wie weit er oder sie noch gehen möchte. Und ob das so bleiben kann für den rest des Lebens. Wenn man zu sich so ehrlich wird, hat es auch einen anderen Nachdruck, wenn man es anspricht.



Gast245 (Gast): Ist es wahr das übermäßige Mastrubation mittels Pornos die Lust am Sex mindert?



Ann-Marlene Henning: Das kann in der Tat sein. Jeder, der viel Pornos schaut, sollte darauf achten, ob die Lust auf "echte Partner" dadurch kleiner wird. Wenn das der Fall ist: sofort Pornokonsum einschränken!



Gast6247 (Gast): Es gab doch zuvor schon 8 Sendungen im MDR und SWR. Könnten diese Folgen nicht im ZDF wiederholt werden?



Redaktion: Die Rechte zu diesen Sendungen liegen leider nicht bei uns. Das ist leider nicht möglich.



Gast541 (Gast): Hallo, ich bin zum 1. mal in einem chat. Vor kurzem habe ich jemand kennengelernt. Sie hat Brustkrebs gehabt und ihr fehlt eine Brust. Ich weiß nicht wie darauf reagiere und möchte sie nicht verletzen falls wir uns bald intimer begegnen. Haben sie da einen Rat für mich?



Ann-Marlene Henning: Ja, sprechen Sie mit ihr darüber, wenn sich gerade eine Gelegenheit bietet. Zeigen Sie Ihre Unsicherheit, die ist ja da! Und sie wird es ohnehin spüren, dass Sie "nicht ganz bei der Sache" sind. Seien Sie ehrlich. Sie macht sich sowieso selber genau die gleichen Gedanken. Denken Sie mal darüber nach, wie es im umgekehrten Fall wäre ... Ich glaube, es würde Erleichterung bringen, es mal auszusprechen! Taruen Sie sich! Und warten Sie nicht, bis Sie sich näher kommen, machen Sie es vorher. Nackt im Bett ist eigentlich jeder besonders vulnerabel.



Gast6135 (Gast): Wie lange werden die Videos zur Verfügung stehen?



Redaktion: Die Verweildauer liegt bei einem Jahr, sollten wir die Sendung wiederholen, kann sich die Zeit um den gleichen Zeitrahmen verlängern.



Gast212 (Gast): Ich habe riesen Bedarf mit jemandem wie Ihnen über Sexualität in der Ehe zu sprechen. An wen kann ich mich wenden/ beraten lassen? Es geht um meine Ehe, die droht zu scheitern bzw. bereits gescheitert ist...



Ann-Marlene Henning: Schreiben Sie mir unter info@doch-noch.de eine Mail. Ich werde einen mir bekannten Kollegen in Ihrer Nähe empfehlen. Es bringt immer was, darüber zu reden. Sie werden weiter kommen und nicht alles in sich hineinfressen müssen ... denn das ist immer ungesund ...



Ann-Marlene Henning: Gute Nacht an alle! Ich gehe jetzt zur Entspannung einen Spätfilm schauen ... (Partner schläft ;-) ...



[ZDF]Kloes: So, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Leider konnten wir in der Zeit nicht alle Fragen beantworten. Eine Gute Nacht allerseits und bis zum nächsten Mal.



steffen2015: gut nach



Gast1140 (Gast): gute nacht ! ;)



Gast47 (Gast): sehr schade, dass nicht alle Themen aufgegriffen werden konnten



[ZDF]Kloes: Ja, sorry. Es waren sehr viele Fragen und nur eine Expertin.



[ZDF]Kloes: ENDE