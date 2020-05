Superliebhaber und die G-Zone

Kann der Mann immer? Und wenn er dann kann, muss er stets der Superliebhaber sein? Es liegt an Mann und Frau, zu einem guten Sexualleben beizutragen. Und beide Partner müssen sich eingestehen, dass es nicht immer geht. Aber was ist "guter Sex", was sind die Erwartungen der Männer beispielsweise an die Frauen? Ann-Marlene Henning hat bei einer Fußballmannschaft nachgefragt - nach dem Spiel.