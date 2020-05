Make Love - Keine Lust auf Sex

[ZDF]Kloes: Guten Abend. Durch ein ZDF spezial am heutigen Abend sind wir etwa fünf Minuten später dran. Es darf aber gern schon gefragt werden.



metaphern: Ich (M/19) bin mit meinem Partner (M/23) seit nun mehr als sechs Monaten in einer Beziehung. Während dieser Zeit hatten wir noch keinen Sex. In den ersten drei Monaten habe ich mich nicht wirklich getraut, das Thema anzusprechen, habe aber immer mehr darunter gelitten, bei Versuchen meinerseits abgewiesen zu werden. Mein Partner hat mir dann versichert er hätte Lust, wisse jedoch nicht, wieso er nicht könne. Seitdem haben wir vereinbart, dass er aktiv auch selbst die Initiative ergreift. Sobald er dies aber tut, bekommt er eine Erektionsstörung. ich versuche so geduldig und verständnisvoll wie möglich zu sein, jedoch ist es sehr schwer für mich mit der Zurückweisung zurechtzukommen. Er selbst hat seine letzte Beziehung wegen "ausschließlich Sex, ohne Gefühle" beendet. Ich bin gespannt auf ihre Antwort und bedanke mich im Voraus!



Ann-Marlene Henning: Danke für diese sehr ehrliche und besondere Frage, die ich aber so pauschal nicht beantworten kann, weil ich zu wenig über die Umstände weiß. Eines ist jedoch klar: es hört sich an, als ob beide traurig sind über die Situation und auch, als ob es nicht wirklich zu einer Lösung gekommen ist - oder kommen kann. Eine solche Situation ist eigentlich GENAU die Situation in der man sich Hilfe holen sollte von außen von einem guten Sexualtherapeuten. Schreiben Sie mir unter info@doch-noch.de, ich schaue dann in meine Liste, ob ein Kollege bei Ihnen in der Nähe ist - wenn Sie wollen. Herzliche Grüße!



Ann-Marlene Henning: Meine wahre Praxis ist kein Garten, dies ist nur für die Fernsehsendung! ;-) Für die Abwechslung für den Zuschauer.



Gast18 (Gast): Guten Abend, wie ist es für sie immer wieder mit den Problemen anderen Paare konfrontiert zu werden?



Ann-Marlene Henning: Jedes Mal spannend! Interessant ist auch, dass ich jedes Mal Neues erfahre für meine eigene Beziehung und für die Praxis, denn jeder Mensch ist einzigartig und hat eine andere Erfahrung, die er mir mitteilt. Und ich gebe es zu: manchmal kann es sehr mühsam sein, aber dann ... auf einmal ... geschieht etwas ... und schon rollt es! Es passiert etwas, eine Veränderung findet statt. Dann leuchten die Augen - genau das ist der größte Spaß - wenn die Menschen Ihre Energie wieder finden!



Martin Schodlok: Schön, dass gezeigt wurde, wie man der Lust des Partners dienen kann und die eigene Lust einmal außen vor lässt. Warum wurde in diesem Zusammenhang der G-Punkt nicht erwähnt?



Ann-Marlene Henning: Tja, in einer Fernsehsendung mit (eigentlich) nur einem Thema pro Folge, können wir leider nicht jedes Mal all das berichten, was dazugehören müsste. Gerade der G-Punkt, der übrigens eher eine "G-Zone" ist, wurde n mehreren anderen Sendungen erwähnt, gezeigt und erklärt. Einfach alle Folgen schauen! ;-)



Gast110 (Gast): Die Karten für die "Experimente" gegen Ende, gibt es die irgendwo zum "Nachmachen"?



Ann-Marlene Henning: Na, ja, die hat mein Lebensgefährte, der Illustrator ist, extra für die Sendung gefertigt. das geht sicher noch Mal ;-), wenn Sie mir unter info@doch-noch.de schreiben. Da lasse ich mir doch gerne etwas einfallen.



Gast17 (Gast): Guten Abend von mir! Ich habe Sie nun schon mehrmals im TV gesehen und empfinde Sie in Ihrer Rolle als sehr einfühlsam und frei, sodass ich gerade dachte, ich überwinde mich einfach mal und beteilige mich an diesem Chat.c



Ann-Marlene Henning: Guten Abend denn! ;-) Ich hoffe, Sie haben Spaß ... und trauen sich morgen noch mal!



Gast612 (Gast): Hallo Frau Henning, das war eine inspirierende Sendung. Meine Frage: Mein Partner hat wenig bis gar keine Lust, weil er sagt, dass alles passen muss: Zeit, Temperatur, Stimmung usw. ich tue mich sehr schwer mit diesem hohen Anspruch. Was kann ich tun, um die Situation zu entkrampfen?



Ann-Marlene Henning: Das hört sich an, als ob Ihr Partner eine - man könnte sagen - starke Bremse hat, nämlich "wenn nicht alles genau stimmt, dann klappt`s mit der Lust nicht". Dagegen hilft es zu versuchen, die "bremsende" Dinge zu mindern ODER auch "auf das Gas zu treten", d.h. noch mehr rausfinden darüber, wie er sich am besten erregt, was ihn am meisten erregt, also viel genauer nachfragen. Das Ganze kann allerdings auch zu kompliziert werden und das mit dem Sex wird dann immer weniger. Vorerst geht es aber darum, den Sex mehr Aufmerksamkeit zu schenken, dass muss ihr Partner aber auch erst wollen. Als Letztes könnten Sie sich auch Hilfe von einem Sexualtherapeuten holen.



Gast513 (Gast): wie kann ich mich am besten outen?



Ann-Marlene Henning: Eine große Frage, die ich ohne die genaueren Umstände zu wissen, gar nicht beantworten kann, weil jeder es auf seine ganz individuelle Art machen sollte, wie es für ihn oder sie am besten geht, d.h. mit so wenig Sorgen und Ängsten wie möglich. Wenn ich es heute Abend auch schon mehrfach gesagt habe: oft hilft es mit einem Sexualtherapeuten zu sprechen, der einen nicht verurteilt, sondern mit "der Sache" so umgeht wie es ist oder sein sollte: nämlich, dass auch Sie völlig NORMAL sind. Seien Sie mutig und trauen Sie sich, damit Sie endlich in Ruhe Sie sein können.



Gast110 (Gast): Neben den körperlichen Experimenten und Erfahrungen fände ich spanned Tipps zu bekommen wie man seinen Kopf besiegen kann (jetzt muss ich gleich kommen, oder jetzt erwartet sie das ich komme)



Ann-Marlene Henning: Oh, ja, um dieses größte Sexualorgan überhaupt, geht es oft: Das Gehirn (der Kopf). Interessant ist es, wie leicht, eine Entspannung herbeizuführen ist, wenn man sich nämlich nur traut zu reden. Da weiß man, womit man es zu tun hat und bildet sich nicht alles Mögliche ein (was häufig schlimmer ist, als die Realität)!



Gast17 (Gast): Ich (30) lebe seit 12 Jahren in einer Beziehung mit einem Mann (40) und wir hatten (unfreiwillig) noch nie Sex, da er eine große Angstblockade hat. Ich habe lange Zeit verzichtet, bislang auch gut verdrängt, aber seit einiger Zeit drängt mich der starke Kinderwunsch und ich weiß einfach nicht mehr, wie wir dahinkommen können, dass wir es auf natürlichem Wege schaffen.



Ann-Marlene Henning: Als wäre es der Abend für Sexualtherapie: Holen Sie sich Hilfe! Für Sie beide ist es keine haltbare oder gute Situation. Auf den ersten Blick, ist es erstmal ein Problem für Sie, da Sie nicht den Sex haben können, den Sie gerne wollen. Auf dem zweiten Blick aber, ist es für Ihren Partner genauso schlimm, denn er hat (unfreiwillig) die ganze Macht über die Sexualität, ob er es weißt oder nicht, ob er es mag oder nicht. Eine genauso schlechte Position. Er muss Sie immer ablehnen und weißt, wie furchtbar es ist für Sie. Es ist keine Situation mit der ein Paar alleine klar kommen muss. Fast hört es sich für mich sogar so an, als könnte Ihr Mann mit Vorteil auch einmal nur für sich mit einem Therapeuten sprechen. Was meinen Sie?



Gast218 (Gast): Liebe Ann Marlen, Sie machen eine großartige Arbeit ! Ich werde meinen Klienten Ihre Sendungen empfehlen. Mit freundlichen Grüßen Lea, Coach und Sexversteherin



Ann-Marlene Henning: Sexversteherin! Spitze. ;-) Und Danke!



massenmensch: Wieso sind sie Sexualtherapeutin geworden? Ich stelle mir das als ziemlich ungewöhnlichen Berufswunsch vor.



Ann-Marlene Henning: Ja, das war auch nicht mein erster Plan, weil ich gar nicht wusste, dass man es werden kann. Als ich es aber entdeckte, war es ein Selbstgänger. In anderen Ländern ist es schon lange Gang und Gebe - also ganz normal - hier kommt alles erst so langsam in die Gänge ... In meinem nächsten Buch (ab Mai 2017) schreibe ich unter anderem auch darüber! "Liebespraxis" heißt das gute Stück. (Bei Rowohlt auf der Homepage schon angekündigt)



Gast521 (Gast): Liebe Frau Henning, zunächst ein ganz großes Lob für Ihre Aufklärungssendung. Es ist für mich immer wieder bereichend und interessant, neue Sachen im Sexuellen zu erfahren. Nun hätte ich noch eine Frage an Sie, wie kann ich meinen Freund (35) ermutigen bei eines errektiven Dysfunktion? Meist wertet er sich dann ab, irgenwie verständlich - aber ich habe für ihn auch Verständnis. Selbst wenn ich in Dessous vor ihm stehe macht er sich deutlich viel Druck oder es kommt zu einer Penetration, die dann aber nicht sehr steif ist. Was kann ich da noch tun um ihn kein Druck aufzubauen. Teilweise ist es auch schon eine Geduldsprobe unseres Liebeslebens - er (35) und ich (29)



Ann-Marlene Henning: Liebespaar! Erstens ist es wichtig mehr über den Körper zu wissen für einen Mann mit Erektionsstörungen. In dem Alter (35) steht meist nichts biologisch Medizinisches im Wege. Vielmehr hat er mehrere Möglichkeiten dafür, seine Erregung zu beeinflussen und zu steigern, von denen er wahrscheinlich noch nicht so viel weiß. Wenn der Teufelskreis mit der Angst (Sorge) erstmal angefangen hat, spannt eigentlich jeder noch mehr an und klemmt förmlich Gefäße ab! Die Grundlegende Dinge bezüglich Erregungssteigerung und Werkzeuge zur Verbesserung stehen in meinem zweiten Buch "Make More Love". Genau deswegen habe ich das Buch geschrieben, so dass Menschen sich erstmal selber mit den Möglichkeiten auseinandersetzen können und nicht gleich zum Therapeuten oder Arzt müssen. Das ist doch was Gutes, oder? Danach können Sie dann weiter sehen, denn die Situation muss definitiv so nicht bleiben. Viel Erfolg!



Gast414 (Gast): Ich habe vor ein paar Tagen Ihr Buch "Make Love - Ein Aufklärungsbuch" zu Ende gelesen. Dabei habe ich im Kapitel zum Orgasmus, wo angesprochen wird wie "Mann" am besten onaniert, keine eindeutige Antwort gefunden.



Ann-Marlene Henning: Schauen Sie mal auf www,lilli.ch (Schweiz). Da sind schon so viele Antworten zu diesen Themen beantwortet worden und zwar von hervorragenden Therapeuten und Ärzten! Viel Vergnügen!



simana: LIebe Fraur Ann-Marlene Henning, vielen Dank über die Offenheit in Ihren Sendungen. Nun getraue ich mich mal meine Frage zu stellen, Sie reden immer von dem Orgasmus der Frau. Woher weiß ich denn als Frau, dass ich einen Orgasmus hatte? Bei mir ist es so, dass ich spüren kann, dass sich meine Scheide durch Masturbation oder auch Sex immer mehr zusammen zieht, irgendwann kommt dann der Punkt wo ich es nicht mehr aushalte und der Punkt auch dann erreicht wird, dass die Masturbation des Kitzlers unangenehm wird. Hatte ich dann bereits einen Orgasmus? Wie gesagt, wann spürt Frau, dass sie einen Orgasmus hatte. Ich bin jetzt 40 und habe das Bedürfnis mal einen zu erleben, weiß aber nicht ob ich ihn schon erlebt habe. Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen



Ann-Marlene Henning: Durch das Telefon und die Hose, keine Diagnose! (Auch nicht durch einen Chat). So viel aber kann ich sagen, dass wer einmal einen guten Orgasmus hatt, es meist auch weiß. vielleicht hatten Sie also keinen. ODER Sie nutzen für Ihre Erregungssteigerung einen Modus (eine Technik), die mit sehr viel Druck verbunden ist. (Viel Anspannung, auch im Beckenboden). Dadurch verschlechtert sich die Durchblutung und es "entlädt" sich im Orgasmus deutlich weniger Erregung und Empfindungen. Diese Mechanismen (und die Werkzeuge für optimale Erregung) sind in meinem zweiten Buch "Make More Love" beschrieben, das ich schon einmal heute Abend erwähnt habe.



Gast110 (Gast): Haben Sie Rückmeldungen welche Form von Reaktionen Ihre TV Klient*nnen auf ihre ja z.T. sehr intimen Aussagen bekommen? (Familie, Kolleg*innen, Freunde)



Redaktion: Aus der Redaktion kann ich Ihnen sagen, dass wir eher Rückmeldungen auf die Sendereihe bekommen haben und immer noch bekommen. Die gesamte ZDF-Reihe Make Love mit ihren bis heute fünf Teilen und vielen kleinen, hilfreichen Clips, steht ja immer zwischen 22 und 6 Uhr in der Mediathek zur Verfügung. Und, darüber freuen wir uns natürlich, wir erhalten viel Lob, Zustimmung und eine sehr sachliche Auseinandersetzung mit Thema und Sendungen...



Gast627 (Gast): neben der unlust am sex haben sich eine reihe hindernisse angesammelt. die kombination aus viel arbeit / müdigkeit und einem sehr anhänglichen kind lässt im grunde kaum eine gelegenheit entstehen. was tun?



Ann-Marlene Henning: Oh, wie ich das kenne - und oft höre, nur ist die Antwort eine so lange, dass sie hier nicht in der Kürze der Zeit entstehen kann. Eines ist jedoch sicher, die Prioritätenliste sollte wohl umgestellt werden, der Sex muss wieder Aufmerksamkeit bekommen. Allerdings ist es gleichzeitig auch wichtig zu wissen, dass es normal ist, auch über längere Zeiten - zum Beispiel durch Lebensumstände, keine oder weniger Lust aufeinander oder auf Sex überhaupt zu haben. Es ist nicht immer wie am Anfang. Geduld ist gut, aber auch die Energie manchmal doch noch was zu tun für das "Zueinanderkommen". Und ja, ich weiß, es ist leichter gesagt, als getan! Man muss es wirklich wollen!



Gast523 (Gast): Hallo, ich bin weiblich, 34 Jahre, und kann bisher so richtig intensive Orgasmen nur beim Sex erleben, leider geht das mit meinem aktuellen Partner kaum, und Selbstbefriedigung funktioniert schon mein Leben lang fast gar nicht. Ich suche ein gutes Buch mit Tipps zu Selbstbefriedigungstechniken, damit ich vielleicht noch Ideen kriege wie ich beim Sex besser stimuliert werden könnte. Haben Sie da Tipps? Ihre Karten in der Sendung fand ich bereits sehr hilfreich als Ideengeber! Vielen Dank dafür!



Ann-Marlene Henning: Versuchen Sie es vielleicht mit meinem zweiten Buch "Make More Love", denn da beschreibe ich entscheidende Dinge zur Erregung im Allgemeinen und erkläre auch eigene (körperliche) Werkzeuge, die eingesetzt werden kann um Erregung zu steigern - denn genau darum geht es, wenn ein Orgasmus erwünscht ist. Ansonsten würde ich gerne alle möglichen Fragen stellen zu der genauen Situation, denn dann entstehen vielleicht noch weitere Thesen - und Lösungen. Grundlegend ist aber die Erregungssteigerung! So technisch, wie es sich auch anhört ;-) Erst denken, dann automatisieren und am Ende gedankenlos GENIESSEN!



Gast425 (Gast): Also ich fand die Sendung heute wieder sehr feinfühlig, ein älteres Paar entdeckt die Zärtlichkeit und Liebe neu und anders, sehr schön. Bei uns ist leider schon sehr lange Funkstille und ich denke keine Kommunikation für die wirklich wichtigen Dinge in der Partnerschaft, wir sind leider nur so gute Freunde die nach außen ein erfolgreiches Leben gestalten



Ann-Marlene Henning: Auch das höre ich so oft und es kostet dann wirklich Kraft und Energie, etwas zu verändern, vor allem müssen beide wollen - daran hapert es oft! Haben Sie Lust dazu?



Gast319 (Gast): sind sie mit ihrem eigenen sexleben zufrieden?



Ann-Marlene Henning: Nicht immer! ;-) Oft schon!



Gast218 (Gast): Nochmal Coach Lea: Darf ich anmerken, dass meine Freundin und Kollegin Yella Cremer mehrere Kurzanleitungen erstellt hat, die über Amazon erworben werden können. Ich sende den Link über Facebook.



Ann-Marlene Henning: Ja, Yella ist toll! Grüße an Sie!



micha6060: Hallo Ann-Marlene! Ich finde Ihre Sendung toll, jetzt zu mir und meinen Sexproblemen. In Ihrer Sendung hieß es, dass der Orgasmus gar nicht so wichtig sei. Ich sehe das anders, für mich ist er sehr wichtig, da ich mich nur dann als richtiger Mann fühle. Jedoch beim Penetrieren komme ich fast nie zum Orgasmus, nur wenn ich meine Frau im Arm habe und es mir selbst mache. Was kann ich da ändern?



Ann-Marlene Henning: Und wieder geht es darum, die eigene Erregung besser kennenzulernen und das Spektrum der Möglichkeiten zu erweitern. Schön ist es , dass es schon mal klappt mit dem Orgasmus! Ich hätte aber jetzt viel mehr Fragen an Sie, als wir hier beantworten könnten. Wenn Sie wirklich etwas ändern wollen (sollen, mögen), dann machen Sie doch mal ein paar Stunden bei einem Sexualtherapeuten. Das müssen nicht immer ganze Therapien werden, sondern häufig reichen einige Anregungen zum "Selbststudium" aus! ;-) Versuchen Sie es vielleicht auch mit meinem Buch "Make More Love". genau dafür habe ich es, wie schon mehrfach heute Abend erwähnt, geschrieben.



Gast612 (Gast): Sie schreiben, dass eine Entspannung herbeiführbar ist, wenn man sich traut zu reden. Aber was mache ich, wenn sich der Partner verkrampft sobald es um die Sexualität in der Partnerschaft geht? (Mal abgesehen von der Konsultation eines Therapeuten)



Ann-Marlene Henning: Das kann ein großes Problem sein, nur werden Sie nicht drumrum kommen zu reden, denn ohne Reden und von alleine, hat es ja nichts gebracht, sondern geradezu zu der Situation geführt in der Sie sind. Manchmal geht es darum, dem anderen zu zeigen, WIE Ernst es einem ist. Man kann Dinge so sagen, dass der andere sie hört und versteht! Nämlich, wenn man sie wirklich meint! Das Ende des Liedes kann dann auch eine Trennung sein. Was sich hier vielleicht sehr hart anhört und überraschend schnell kommt, soll nur als Beispiel dafür dienen, dass es manchmal die letzte Lösung ist, wenn der andere partout nicht reden will. Wer bereit zu gehen ist, wenn sich nichts ändert, spricht mit einer anderen Vehemenz! Trauen Sie sich!



Gast333 (Gast): Ich bin nun seit 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Vor 2 Jahren hat sie mir gestanden noch nie einen Orgasmus gehabt zu haben. Seit dem probieren wir es immer wieder, bisher ohen Erfolg. Angeblich schafft sie es auch nicht wenn sie es selbst versucht. Es ist aber auch ganz oft einfach gar keine Lust da...Was kann man bloß tun damit das Sexleben endlich besser wird?



Reflectio: Ich (w, Anf 50) verspüre kaum sexuelle Lust. Ich selbst leide nicht darunter, aber mir tut es für meinen Partner sehr leid und ich mache mir schon Sorgen. Problem ist, dass durch extreme Vaginaltrockenheit "normaler" Geschlechtsverkehr extrem schmerzhaft ist (trotz Hormoncremes), was nicht lustförderlich ist. Irgendeine Idee?



Ann-Marlene Henning: Sie brauchen nicht (nur) Hormoncremes, sondern (zusätzlich) GLEITGEL. Trockenheit kann schlicht auch ein Zeichen dafür sein, dass Sie nicht erregt genug sind! Wenn dann schon mal Schmerzen dazu gekommen sind, haben Sie sicher Sorge, beim nächsten Sex, dass es wieder weh tut, spannen dann an ... und schon verschlechtert sich die Durchblutung - diese regt aber das Feuchtwerden durch Erregung (eigentlich) an = Teufelskreis! Diesen aufzulösen, darum geht es. Diese Zusammenhänge sind auch in meinem Buch "Make More Love" beschrieben. NUN ABER INS BETT! Ich schwöre es, ich bin weg!!